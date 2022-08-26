Зеленский: Украина была и будет среди гарантов продовольственной безопасности

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах разблокирования зернового экспорта, по его словам, Украина уже экспортировала 1 млн. тонн зерна.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции".

Детали: Зеленский подчеркнул, что сам факт того, что заработало направление поставок на мировой продовольственный рынок, позволяет не допустить хаоса на рынке, снимает остроту продовольственного кризиса, не допускает катастрофического дефицита.

Президент уверен, что Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.

Он добавил, что разблокирование экспорта, это и рабочие места, доходы для украинских компаний и, соответственно, госбюджета. Не менее важно то, что это дает средства для посевной в следующем году.

Зеленский подчеркнул, что ответственность за недопущение каких-либо российских провокаций и срыв экспорта лежит на партнерах зернового соглашения.