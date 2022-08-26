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Глава МЗС Німеччини заявила про готовність обговорити заборону в'їзду в ЄС для росіян

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 22:59
Анналена Бербок, скриншот

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність піти на компроміс щодо обмеження на в'їзд для російських туристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

На спільній пресконференції зі своїм данським колегою Йєппе Кофодом у Копенгагені Бербок заявила, що канцлер Німеччини та Міністерство закордонних справ погоджуються з тим, що у рішенні має брати участь вся Європа.

Бербок заявила, що канцлер Олаф Шольц ніколи категорично не відкидав ідею обмежень на в'їзд, додавши, що позиції, виділені з інтерв'ю, не обов'язково відбивають нюанси фактичної позиції політика.

Шольц досі не хотів запроваджувати спільну заборону на в'їзд для громадян Росії, стверджуючи, що такі обмеження можуть ускладнити допуск тих, хто виступає проти вторгнення Москви до України.

Нагадаємо, уряд Чехії, яка наразі головує в Раді Європейського Союзу, розробив компромісне рішення, яке дозволить не повністю заборонити, але суттєво ускладнити поїздки громадян Росії до європейських країн.

Як відомо, країни Балтії та Північної Європи загалом підтримують повне припинення видачі шенгенських віз для громадян Росії, тоді як держави на півдні Європи і Німеччини виступають проти такого кроку, пояснюючи це небажанням завдати шкоди "звичайним росіянам".

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Теми: ЄСвізиРосія
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