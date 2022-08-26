Глава МИД Германии заявила о готовности обсудить запрет на въезд в ЕС для россиян

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности пойти на компромисс по поводу ограничения на въезд для российских туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Йеппе Кофодоф в Копенгагене Бербок заявила, что канцлер Германии и Министерство иностранных дел согласны с тем, что в решении должна участвовать вся Европа.

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Бербок заявил, что канцлер Олаф Шольц никогда категорически не отвергал идею ограничений на въезд, добавив, что позиции, выделенные из интервью, не обязательно отражают нюансы фактической позиции политика.

Шольц до сих пор не хотел вводить общий запрет на въезд для граждан России, утверждая, что такие ограничения могут затруднить допуск тех, кто выступает против вторжения Москвы в Украину.

Напомним, правительство Чехии, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, разработало компромиссное решение, которое позволит не полностью запретить, но существенно усложнить поездки граждан России в европейские страны.

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Как известно, страны Балтии и Северной Европы в целом поддерживают полное прекращение выдачи шенгенских виз для граждан России, тогда как государства на юге Европы и Германии выступают против такого шага, объясняя это нежеланием нанести ущерб "обычным россиянам".