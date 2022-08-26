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Нові перли Медведєва: Зеленський під психотропами, перший ангел апокаліпсису затрубив

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 23:04
Дмитро Медведєв, фото AFP via Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав президента України Володимира Зеленського несамостійним і схильним до впливу психотропних препаратів.

Джерело: Медведєв в інтерв'ю французькому телеканалу LCI, пише РИА Новости

Пряма мова: "Якщо говорити про те, чи викликає Зеленський у нас довіру, то, безумовно, ні. Оскільки це людина, яка є недосвідченою, залежною від рішень інших країн і схильною до впливу психотропних препаратів. Але що ж робити – її обрали українські громадяни".

"Зеленський зараз представляє Україну, і за тих чи інших умов він все одно зберігає ці якості, якості співрозмовника".

Деталі: При цьому він назвав "вигадками" інформацію про те, що Росія хотіла вбити Зеленського.

"Жодних доказів подібної активності не існує, це пусті вигадки", - сказав Медведєв.

Коментуючи можливість початку Третьої світової війни, він розповів, що "перший ангел затрубив", але апокаліпсис ще не настав.

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На питання, чи вступила Земля в нову світову війну, Медведєв відповів: "Я сподіваюся, що ні, і все-таки поки що ситуацію вдається утримувати. Хоча, якщо провести таке біблійне порівняння і згадати слова з Одкровення Іоанна Богослова, тобто з апокаліпсису: "І перший ангел затрубив, і стали град і вогонь" - ну ось як мінімум перший ангел затрубив, але апокаліпсис ще не настав і, сподіваюся, не настане".

При цьому заступник голови Ради безпеки РФ запевняє, що так звана "спецоперація" проти України "проводиться для того, щоб не сталося Третьої світової війни".

Медведєв також примудрився звинуватити Київ у загибелі українських мешканців у ході війни, яку Росія проводить на території України.

"На жаль, війна не обходиться без жертв. Але вони значною мірою пов'язані саме з тією потворною злочинною політикою, яку проводить керівництво України та українські збройні сили. Адже саме вони прикриваються своїми громадянами як щитом, мають ці самі РСЗВ HIMARS прямо в розташуванні шкіл і дитячих садків. Тобто вони якраз і спричинюють загибель людей у ​​тих випадках, коли вони розміщують зброю на своїй території", - сказав він.

Крім того, Медведєв перерахував 4 випадки, коли Росія може застосувати ядерну зброю, серед яких "інші дії, що загрожують існуванню самої держави". Однак, за його словами, "поки що таких дій не спостерігається".

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Теми: МедведєввійнаЗеленський
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