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Новые перлы Медведева: Зеленский под психотропами, первый ангел апокалипсиса вострубил

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 23:04
Дмитрий Медведев, фото AFP via Getty Images

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского несамостоятельным и подверженным влиянию психотропных препаратов человеком.

Источник: Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, пишет РИА Новости

Прямая речь: "Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане".

"Зеленский в настоящий момент представляет Украину, и при тех или иных условиях он все равно сохраняет эти качества, качества собеседника".

Детали: При этом он назвал "вымыслами" информацию о том, что Россия хотела убить Зеленского.

"Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы", - сказал Медведев.

Комментируя вероятность начала Третьей мировой войны, он рассказал, что "первый ангел вострубил", но апокалипсис ещё не наступил.

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На вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну, Медведев ответил: "Я надеюсь, что нет, и всё-таки пока ситуацию удаётся удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из апокалипсиса: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь" – ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис ещё не наступил и, надеюсь, не наступит".

При этом зампред Совбеза РФ уверяет, что так называемая "спецоперация" против Украины "проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны".

Медведев также ухитрился обвинить Киев в гибели украинских жителей в ходе войны, которую Россия проводит на территории Украины.

"К сожалению, война не обходится без жертв. Но они в значительной степени связаны именно с той безобразной преступной политикой, которую проводит руководство Украины и украинские вооружённые силы. Ведь именно они прикрываются своими гражданами как щитом, располагают эти самые РСЗО HIMARS прямо в расположении школ и детских садов. То есть они как раз и вызывают гибель людей в тех случаях, когда они размещают оружие на своей территории", - сказал он.

Кроме того, Медведев перечислил 4 случая, когда Россия может применить ядерное оружие, среди которых "иные действия, которые грозят существованию самого государства". Однако, по его словам, "пока таких действий не наблюдается".

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Темы: МедведеввойнаЗеленский
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