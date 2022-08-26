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Проценко виграв "золото" у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 23:20
Проценко виграв золото у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги
Андрій Проценко, фото Getty Images for European Athletics

Український легкоатлет з Херсона Андрій Проценко виграв "золото" у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Лозанні.

Джерело: НОК України

Дослівно: "Новоспечений бронзовий медаліст чемпіонатів світу та Європи Андрій Проценко святкував перемогу у секторі для стрибків у висоту з результатом 2.24 м, випередивши за кількістю спроб ще трьох спортсменів, які також зупинилися на цій висоті. Серед них й олімпійський чемпіон Токіо Мутаз Есса Баршим (Катар)".

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Деталі: При цьому чинна чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук взяла бронзу в потрійному стрибку.

"Показавши результат 14.31 м, українка пропустила вперед лише неперевершену Юлімар Рохас з Венесуели (15.31) та дворазову віцечемпіонку світу Шаніку Рікеттс з Ямайки (14.64)", - йдеться в повідомленні. 

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Теми: спорт
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