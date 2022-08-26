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Проценко выиграл "золото" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 23:20
Андрей Проценко, фото Getty Images for European Athletics

Украинский легкоатлет из Херсона Андрей Проценко выиграл "золото" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Источник: НОК Украины

Дословно: "Новоиспеченный бронзовый медалист чемпионатов мира и Европы Андрей Проценко праздновал победу в секторе для прыжков в высоту с результатом 2.24 м, опередив по количеству попыток еще трех спортсменов, также остановившихся на этой высоте. Среди них и олимпийский чемпион Токио Мутаз Эсса Баршим (Катар)".

Детали: При этом действующая чемпионка Европы Марина Бех-Романчук взяла бронзу в тройном прыжке.

"Показав результат 14.31 м, украинка пропустила вперед лишь непревзойденную Юлимар Рохас из Венесуэлы (15.31) и двукратную вице-чемпионку мира Шанику Рикеттс из Ямайки (14.64)", - говорится в сообщении.

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Темы: спорт
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