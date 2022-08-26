На Сумщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало 4 мешканців
П'ятниця, 26 серпня 2022, 23:32
На Сумщині внаслідок російських обстрілів у п’ятницю постраждали четверо людей.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Дослівно: "На жаль, четверо людей у Білопільській громаді отримали травми, наразі перебувають під наглядом лікарів".
Деталі: Загалом станом на 22 годину за день росіяни випустили по Сумщині близько 140 мін та снарядів.
Під ворожим вогнем опинилися території Есманської та Шалигинської громад Шосткинського району, а також Хотінської, Миропільської, Білопільської громад Сумського району.
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