На Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали 4 жителя
Пятница, 26 августа 2022, 23:32
В Сумской области в результате российских обстрелов в пятницу пострадали четыре человека.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Дословно: "К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей".
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Детали: По состоянию на 22 часа за день россияне выпустили по Сумщине около 140 мин и снарядов.
Под вражеским огнем оказались территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района, а также Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.