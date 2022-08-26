Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали 4 жителя

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 23:32
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В Сумской области в результате российских обстрелов в пятницу пострадали четыре человека.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей".

Детали: По состоянию на 22 часа за день россияне выпустили по Сумщине около 140 мин и снарядов.

Под вражеским огнем оказались территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района, а также Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Сумская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видео Россия перебрасывает в Крым партию тяжелой военной техники – СМИ

фотоРоссия усилила огневое влияние на фронте – Гайдай

Пентагон заключил контракт на $182 млн на покупку ЗРК NASAMS для Украины

После ударов ВСУ Россия выводит из Крыма технику и усиливает ПВО – аналитики

Тактическая авиация поразила ПВО россиян и скопление врага – ОК "Юг"

Зеленский рассказал, что поможет изменить ситуацию на фронте в пользу Украины

Все новости...

Поддержать "Украинскую правду" теперь можно на платформе Patreon

Сумская область
Россияне обстреляли Николаев, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области – ОВА
Россияне выпустили более 100 разных боеприпасов по Сумщине
Сутки на Сумщине: Три громады попали под российские обстрелы
Последние новости
11:48
Удар по Чаплино: журналист AP не увидел военных среди погибших
11:39
Подготовка к так называемым референдумам на оккупированных территориях почти закончена – ГУР
11:26
Более 50% ІТ-компаний в Украине не проводили релокацию
11:07
Россияне пытают работников ЗАЭС перед приездом МАГАТЭ – Энергоатом
11:03
В учебных заведениях, которые будут работать онлайн, разместят переселенцев – Минреинтеграции
10:58
США планируют создать должность посла по делам Арктики
10:46
видео Россия перебрасывает в Крым партию тяжелой военной техники – СМИ
10:23
Из морских портов Украина экспортировала более 1 млн тонн агропродукции
10:17
фотоЗоозащитники показали собачку-талисмана Барона, который помогает эвакуировать животных
10:16
ВСУ уничтожили 3 беспилотника и вертолет оккупантов
Все новости...