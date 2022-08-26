На Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали 4 жителя

В Сумской области в результате российских обстрелов в пятницу пострадали четыре человека.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "К сожалению, четыре человека в Белопольской общине получили травмы, сейчас находятся под наблюдением врачей".

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Детали: По состоянию на 22 часа за день россияне выпустили по Сумщине около 140 мин и снарядов.

Под вражеским огнем оказались территории Эсманской и Шалыгинской общин Шосткинского района, а также Хотинской, Миропольской, Белопольской общин Сумского района.