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Дніпропетровщина: росіяни атакували громаду ракетами Х-22

Ольга Глущенко Субота, 27 серпня 2022, 00:55
Дніпропетровщина: росіяни атакували громаду ракетами Х-22
ілюстративне фото обстрілів у Нікопольському районі, telegram Євтушенка

На Дніпропетровщині росіяни атакували територію Покровської міської громади двома ракетами Х-22, обстріляли території Червоногригорівської громади і міста Марганець.

Джерело: голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко

Пряма мова: "Двома ракетами Х-22 атаковано територію Покровської міської громади. Загиблих та руйнувань немає.

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Обстріляно території Червоногригорівської ТГ та міста Марганець. Пошкоджено декілька будівель, постраждалих немає".

Деталі: Євтушенко повідомив, що в інших громадах району день 26 серпня минув спокійно. А також що техніки і живої сили окупантів на території немає.

Він зазначив, що "вечір традиційно зустрічаємо під сповіщення про небезпеку артилерійського обстрілу".

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Голова РВА додав: "Це повідомлення стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища". І закликав мешканців перебувати в бомбосховищах або скористатися правилом двох стін.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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