Днепропетровщина: россияне атаковали общину ракетами Х-22

В Днепропетровской области россияне атаковали территорию Покровской городской общины двумя ракетами Х-22, обстреляли территории Красногригоревской общины и города Марганец.

Источник: глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко

Прямая речь: "Двумя ракетами Х-22 атакована территория Покровской городской общины. Погибших и разрушений нет.

Обстреляны территории Красногригорьевской ТГ и города Марганец. Повреждены несколько построек, пострадавших нет".

Детали: Евтушенко сообщил, что в других общинах района день 26 августа прошел спокойно. А также что техники и живой силы оккупантов на территории нет.

Он отметил, что "вечер традиционно встречаем под извещение об опасности артиллерийских обстрелов".

Глава РВА добавил: "Это сообщение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища". И призвал жителей находиться в бомбоубежищах или воспользоваться правилом двух стен.