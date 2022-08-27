Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Днепропетровщина: россияне атаковали общину ракетами Х-22

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 августа 2022, 00:55
Днепропетровщина: россияне атаковали общину ракетами Х-22
иллюстративное фото обстрелов в Никопольском районе, telegram Евтушенко

В Днепропетровской области россияне атаковали территорию Покровской городской общины двумя ракетами Х-22, обстреляли территории Красногригоревской общины и города Марганец.

Источник: глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко

Прямая речь: "Двумя ракетами Х-22 атакована территория Покровской городской общины. Погибших и разрушений нет.

Реклама:

Обстреляны территории Красногригорьевской ТГ и города Марганец. Повреждены несколько построек, пострадавших нет".

Детали: Евтушенко сообщил, что в других общинах района день 26 августа прошел спокойно. А также что техники и живой силы оккупантов на территории нет.

Он отметил, что "вечер традиционно встречаем под извещение об опасности артиллерийских обстрелов".

ВИДЕО ДНЯ

Глава РВА добавил: "Это сообщение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища". И призвал жителей находиться в бомбоубежищах или воспользоваться правилом двух стен.

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: