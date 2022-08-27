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Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Субота, 27 серпня 2022, 01:40
Тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога – ОК Південь
ілюстративне фото Повітряних сил ЗСУ

У Херсоні тактична авіація України уразила засоби ворожої протиповітряної оборони, а також скупчення ворожої живої сили і техніки в Новопетрівці й Ольгиному.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "О півдні диверсійно-розвідувальна група ворога в кількості близько 10 осіб спробувала провести штурмові дії на напрямку Добропілля – Добрянка. Успіху не мала, відійшла.

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В решті дій превалює тактика дистанційних обстрілів та авіаційних ударів.

Так, протягом дня нанесено один ракетний та чотири авіаційних удари".

Деталі: По Миколаєву ворог випустив 2 реактивних снаряди з системи залпового вогню "Смерч". Влучено по відкритих поверхнях за містом. Втрат і руйнувань немає.

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А вздовж лінії зіткнення відпрацювала ворожа штурмова авіація і гелікоптери. Обійшлося без втрат з української сторони.

Українська тактична авіація уразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні, опорний пункт в Новопетрівці та скупчення ворожої живої сили і техніки там же та в Ольгиному.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 250 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 24 загарбники, 2 РСЗВ "Смерч", 3 самохідні гармати "Гіацинт", самохідну гармату артилерії "Піон", самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона", 5 одиниць броньованої і автотехніки.

У районі Інженерного і Чорнобаєвки знищено склади з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки.

У корабельному угрупованні ворожого флоту знов напоготові 4 ракетоносії – 2 надводних і 2 підводних – з 24 ракетами "Калібр" у спорядженні.

Теми: Збройні силивійна
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