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Тактическая авиация поразила ПВО россиян и скопление врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 августа 2022, 01:40
Иллюстративное фото Воздушных сил ВСУ

В Херсоне тактическая авиация Украины поразила средства вражеской противовоздушной обороны, а также скопление вражеской живой силы и техники в Новопетровке и Ольгино.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В полдень диверсионно-разведывательная группа врага в количестве около 10 человек попыталась провести штурмовые действия в направлении Доброполья – Добрянка. Успеха не имела, отошла.

В остальных действиях превалирует тактика дистанционных обстрелов и авиационных ударов.

Так, в течение дня нанесен один ракетный и четыре авиационных удара".

Детали: По Николаеву враг выпустил 2 реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Попадания по открытым поверхностям за городом. Потерь и разрушений нет.

А вдоль линии столкновения отработала вражеская штурмовая авиация и вертолеты. Обошлось без потерь с украинской стороны.

ВИДЕО ДНЯ

Украинская тактическая авиация поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорный пункт в Новопетровке и скопление вражеской живой силы и техники там же и в Ольгино.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 24 захватчика, 2 РСЗО "Смерч", 3 самоходных орудия "Гиацинт", самоходное орудие артиллерии "Пион", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", 5 единиц бронированной и автотехники.

В районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.

Окончательные потери врага уточняются.

Поражения Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.

В корабельной группировке вражеского флота вновь наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных – с 24 ракетами "Калибр" в снаряжении.

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Темы: Вооруженные силывойна
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