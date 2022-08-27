Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тактическая авиация поразила ПВО россиян и скопление врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 августа 2022, 01:40
Тактическая авиация поразила ПВО россиян и скопление врага – ОК Юг
Иллюстративное фото Воздушных сил ВСУ

В Херсоне тактическая авиация Украины поразила средства вражеской противовоздушной обороны, а также скопление вражеской живой силы и техники в Новопетровке и Ольгино.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В полдень диверсионно-разведывательная группа врага в количестве около 10 человек попыталась провести штурмовые действия в направлении Доброполья – Добрянка. Успеха не имела, отошла.

Реклама:

В остальных действиях превалирует тактика дистанционных обстрелов и авиационных ударов.

Так, в течение дня нанесен один ракетный и четыре авиационных удара".

Детали: По Николаеву враг выпустил 2 реактивных снаряда из системы залпового огня "Смерч". Попадания по открытым поверхностям за городом. Потерь и разрушений нет.

ВИДЕО ДНЯ

А вдоль линии столкновения отработала вражеская штурмовая авиация и вертолеты. Обошлось без потерь с украинской стороны.

Украинская тактическая авиация поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорный пункт в Новопетровке и скопление вражеской живой силы и техники там же и в Ольгино.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 24 захватчика, 2 РСЗО "Смерч", 3 самоходных орудия "Гиацинт", самоходное орудие артиллерии "Пион", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", 5 единиц бронированной и автотехники.

В районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.

Окончательные потери врага уточняются.

Поражения Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.

В корабельной группировке вражеского флота вновь наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных – с 24 ракетами "Калибр" в снаряжении.

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Вооруженные силы
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
На Таврическом направлении защитники уничтожили еще более полусотни захватчиков – Тарнавский
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: