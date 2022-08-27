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Ворог ракетами вдарив по центру Харкова – мер

Ольга Глущенко Субота, 27 серпня 2022, 02:46
Ворог ракетами вдарив по центру Харкова – мер
ілюстративне фото обстрілів Харкова, telegram Терехова

Вночі 27 серпня росіяни вдарили по центральній частині Харкова ракетами.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ'янському і Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих".

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Оновлено: Згодом Терехов уточнив наслідки нічних прильотів.

Відтак, постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку реставрували кілька років тому.

А також школа у центрі Харкова.

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Теми: Харківобстрілвійна
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