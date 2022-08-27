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Враг ракетами ударил по центру Харькова – мэр

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 августа 2022, 02:46
иллюстративное фото обстрелов Харькова, telegram Терехова

Ночью 27 августа россияне ударили по центральной части Харькова ракетами.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Ракетный обстрел Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших".

Обновлено: Впоследствии Терехов уточнил последствия ночных прилетов.

Пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского, которое реставрировали несколько лет назад.

А также школа в центре Харькова.

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Темы: Харьковобстрелвойна
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