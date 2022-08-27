Враг ракетами ударил по центру Харькова – мэр
Суббота, 27 августа 2022, 02:46
Ночью 27 августа россияне ударили по центральной части Харькова ракетами.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Ракетный обстрел Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших".
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Обновлено: Впоследствии Терехов уточнил последствия ночных прилетов.
Пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского, которое реставрировали несколько лет назад.
А также школа в центре Харькова.
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