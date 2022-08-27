Жінку і її двох дітей росіяни вбили на Запоріжжі – ОВА
У тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району на Запоріжжі росіяни вдарили по житлових будинках, у результаті чого загинули 5 людей, у тому числі 29-річна жінка і двоє її дітей.
Джерело: голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух
Дослівно: "…в тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району російські нелюди забрали життя Анастасії Боровик і двох її діток, 8 та 2 років.
Загалом відомо про 5 загиблих.
Місцеві свідчать, що під завалами можуть також знаходитись люди.
Всі 6 пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житлових будинках".
Деталі: Чотириповерховий будинок, в якому проживала жінка з дітьми, окупанти прицільно обстріляли.
Верхній поверх зруйновано вщент.