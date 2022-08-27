Жінку і її двох дітей росіяни вбили на Запоріжжі – ОВА

У тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району на Запоріжжі росіяни вдарили по житлових будинках, у результаті чого загинули 5 людей, у тому числі 29-річна жінка і двоє її дітей.

Джерело: голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух

Дослівно: "…в тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району російські нелюди забрали життя Анастасії Боровик і двох її діток, 8 та 2 років.

Загалом відомо про 5 загиблих.

Місцеві свідчать, що під завалами можуть також знаходитись люди.

Всі 6 пострілів були здійснені з окупованої території виключно по житлових будинках".

Деталі: Чотириповерховий будинок, в якому проживала жінка з дітьми, окупанти прицільно обстріляли.

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