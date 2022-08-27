Женщину и ее двоих детей россияне убили на Запорожье – ОВА
Во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района на Запорожье россияне ударили по жилым домам, в результате чего погибли 5 человек, в том числе 29-летняя женщина и двое ее детей.
Источник: глава Запорожской военной администрации Александр Старух
Дословно: "...во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района русские изверги унесли жизни Анастасии Боровик и двух ее деток, 8 и 2 лет.
В общей сложности известно о 5 погибших.
Местные свидетельствуют, что под завалами могут находиться люди.
Все 6 выстрелов были произведены с оккупированной территории исключительно по жилым домам".
Детали: Четырехэтажный дом, в котором проживала женщина с детьми, оккупанты прицельно обстреляли.
Верхний этаж разрушен до основания.