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Женщину и ее двоих детей россияне убили на Запорожье – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 августа 2022, 03:45
фото обстрелянного дома, telegram Запорожской ОВА

Во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района на Запорожье россияне ударили по жилым домам, в результате чего погибли 5 человек, в том числе 29-летняя женщина и двое ее детей.

Источник: глава Запорожской военной администрации Александр Старух

Дословно: "...во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района русские изверги унесли жизни Анастасии Боровик и двух ее деток, 8 и 2 лет.

 

В общей сложности известно о 5 погибших.

Местные свидетельствуют, что под завалами могут находиться люди.

Все 6 выстрелов были произведены с оккупированной территории исключительно по жилым домам".

Детали: Четырехэтажный дом, в котором проживала женщина с детьми, оккупанты прицельно обстреляли.

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Верхний этаж разрушен до основания.

 
 
 

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Темы: Запорожская областьоккупациявойнадети
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