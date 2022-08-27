Після ударів ЗСУ Росія виводить з Криму техніку і посилює ППО – аналітики

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія передислоковує військову техніку з Криму після ударів ЗСУ, а також посилює ППО окупованого півострова.

Джерело: ISW

Деталі: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що 26 серпня невизначені суб’єкти (але майже напевно російські війська) підключили частину Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до української енергомережі.

Російська окупаційна влада навряд чи зможе провести референдуми, як вони мають намір (у співпраці з місцевими колабораціоністами) до передбачуваного кінцевого терміну 11 вересня через "тертя" в окупаційних адміністраціях і партизанські напади.

Як зазначає ISW, усі зібрані дані свідчать про те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки та участі перед проведенням референдумів, щоб представити їх як широко підтримані ініціативи, але стикається з постійними невдачами, які відтерміновують спроби анексії.

Крім того, за повідомленням інституту, російські війська продовжували передислокувати військову техніку з Криму до Росії, ймовірно, реагуючи на триваючі українські удари по російських тилових районах у Криму.

Також російські війська зміцнюють протиповітряну оборону в Криму, щоб протистояти українським ударам, оскільки нинішня російська протиповітряна оборона неефективна проти українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

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Ключові висновки аналітиків інституту: