Після ударів ЗСУ Росія виводить з Криму техніку і посилює ППО – аналітики
Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія передислоковує військову техніку з Криму після ударів ЗСУ, а також посилює ППО окупованого півострова.
Джерело: ISW
Деталі: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що 26 серпня невизначені суб’єкти (але майже напевно російські війська) підключили частину Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до української енергомережі.
Російська окупаційна влада навряд чи зможе провести референдуми, як вони мають намір (у співпраці з місцевими колабораціоністами) до передбачуваного кінцевого терміну 11 вересня через "тертя" в окупаційних адміністраціях і партизанські напади.
Як зазначає ISW, усі зібрані дані свідчать про те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки та участі перед проведенням референдумів, щоб представити їх як широко підтримані ініціативи, але стикається з постійними невдачами, які відтерміновують спроби анексії.
Крім того, за повідомленням інституту, російські війська продовжували передислокувати військову техніку з Криму до Росії, ймовірно, реагуючи на триваючі українські удари по російських тилових районах у Криму.
Також російські війська зміцнюють протиповітряну оборону в Криму, щоб протистояти українським ударам, оскільки нинішня російська протиповітряна оборона неефективна проти українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що елементи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) відновили підключення до енергомереж України 26 серпня.
- Російська окупаційна влада навряд чи зможе успішно провести фіктивні референдуми щодо приєднання території України до Російської Федерації до початку вересня, незважаючи на повідомлення про просування підготовки до референдумів.
- Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута та на північно-західній околиці міста Донецьк.
- Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв’язку та військову інфраструктуру в Херсонській області, які забезпечують операції на західному березі Дніпра.
- У регіонах Російської Федерації продовжено донабір до так званих добровольчих батальйонів, які продовжують відправлятися в Україну.
- Українські партизани та внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.