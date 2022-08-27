После ударов ВСУ Россия выводит из Крыма технику и усиливает ПВО – аналитики

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова.

Источник: ISW

Детали: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что 26 августа неопределенные субъекты (но почти наверняка российские войска) подключили часть Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к украинской энергосети.

Реклама:

Российские оккупационные власти вряд ли смогут провести референдумы, как они намерены (в сотрудничестве с местными коллаборационистами) до предполагаемого окончательного срока 11 сентября из-за "трения" в оккупационных администрациях и партизанских нападений.

Как отмечает ISW, все собранные данные свидетельствуют о том, что российские власти стремятся создать видимость местной поддержки и участия перед проведением референдумов, чтобы представить их как широко поддержанные инициативы, но сталкивается с постоянными неудачами, откладывающими попытки аннексии.

Кроме того, по сообщению института, российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в Россию, вероятно, реагируя на продолжающиеся украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.

ВИДЕО ДНЯ

Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ключевые выводы аналитиков института: