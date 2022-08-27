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После ударов ВСУ Россия выводит из Крыма технику и усиливает ПВО – аналитики

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 августа 2022, 04:40
Взрыв в районе Джанкоя, скриншот

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Россия передислоцирует военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливает ПВО оккупированного полуострова.

Источник: ISW

Детали: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что 26 августа неопределенные субъекты (но почти наверняка российские войска) подключили часть Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к украинской энергосети.

Российские оккупационные власти вряд ли смогут провести референдумы, как они намерены (в сотрудничестве с местными коллаборационистами) до предполагаемого окончательного срока 11 сентября из-за "трения" в оккупационных администрациях и партизанских нападений.

Как отмечает ISW, все собранные данные свидетельствуют о том, что российские власти стремятся создать видимость местной поддержки и участия перед проведением референдумов, чтобы представить их как широко поддержанные инициативы, но сталкивается с постоянными неудачами, откладывающими попытки аннексии.

Кроме того, по сообщению института, российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в Россию, вероятно, реагируя на продолжающиеся украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.

Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Ключевые выводы аналитиков института:

  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что элементы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновили подключение к энергосетям Украины 26 августа.
  • Российские оккупационные власти вряд ли смогут успешно провести фиктивные референдумы о присоединении территории Украины к Российской Федерации к началу сентября, несмотря на сообщения о продвижении подготовки к референдумам.
  • Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к юго-западу от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западной окраине города Донецк.
  • Украинские силы продолжали обстреливать российские наземные линии связи и военную инфраструктуру в Херсонской области, обеспечивающие операции на западном берегу Днепра.
  • В регионах Российской Федерации продлен донабор к так называемым добровольческим батальонам, которые продолжают отправляться в Украину.
  • Украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.

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Темы: войнаВооруженные силыКрымРосcия
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