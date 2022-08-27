ЗСУ виявили і знищили розвідгрупу ворога – зведення

Ворожа розвідувальна група намагалася вести розвідку в районі Потьомкиного на Південнобузькому напрямку, ЗСУ виявили її і знешкодили.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки.

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На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України. Із ствольної артилерії обстріляв район села Товстодубове Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії об’єктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Світличне, Перемога, Протопопівка, Дементіївка, Петрівка, Черкаські Тишки, Одноробівка, Замулівка та Циркуни. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

Штурмовими діями намагався просунутися в напрямку Дементіївки, успіху не мав, відійшов.

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На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів Долини, Дібрівного та Краснопілля. Провів повітряну розвідку поблизу Нової Дмитрівки. З метою порушення системи навігаційного забезпечення Сил оборони розгорнув комплекс радіоелектронної боротьби.

На Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали території біля Сидорового, Верхньокам’янського, Роздолівки та Калеників. Для уточнення положення українських військ ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

Сили оборони відбили спробу наступу ворога у напрямку Григорівки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли ЗСУ з наявного озброєння у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве та Кодема. Ударів ворожої авіації зазнали райони Зайцевого і Соледара.

Окремі підрозділи противника здійснили спробу покращення тактичного положення у напрямках населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ. Успіху не мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагався зруйнувати важливі обʼєкти цивільної та військової інфраструктури, завдати втрат украънським підрозділам поблизу Водяного, Первомайського, Красногорівки, Залізного та Новобахмутівки. Ударів авіації зазнали райони Мар’їнки та Валентинівки.

Наступальними діями окупанти намагалися просунутись у напрямку Невельського, отримали відсіч та відкотились назад. Для корегування вогню артилерії ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження продовжували обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новомихайлівка та Велика Новосілка. Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку зафіксовано вогневе ураження територій біля Новополя, Гуляйпільського, Чарівного і Шевченко. Ударів авіації зазнали райони Новопіль, Гуляйпільського, Новоданилівки та Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування українських військ.

Обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Нікополь, Олександрівка, Степова Долина, Кобзарці, Тернівка, Тополине, Андріївка та Лозове. Завдав авіаударів поблизу Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.

Силами розвідувальної групи окупанти намагалися вести розвідку в районі Потьомкиного, ворога виявлено та знешкоджено.