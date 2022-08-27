Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ обнаружили и уничтожили разведгруппу врага – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 августа 2022, 07:19
украинские военные, фото: Генштаб

Вражеская разведывательная группа, которая пыталась вести разведку в районе Потемкиного на Южнобужском направлении, ВСУ обнаружили ее и обезвредили.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях идет наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Из ствольной артиллерии обстрелял район села Толстодубово Сумской области.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Светличное, Победа, Протопоповка, Дементиевка, Петровка, Черкасские Тишки, Одноробовка, Замуловка и Циркуны. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

Штурмовыми действиями пытался продвинуться в направлении Дементиевки, успеха не имел, отошел.

На Славянском направлении противник задействовал ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов Долины, Дубровного и Краснополья. Провел воздушную разведку вблизи Новой Дмитровки. В целях нарушения системы навигационного обеспечения Сил обороны развернул комплекс радиоэлектронной борьбы.

ВИДЕО ДНЯ

На Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись территории возле Сидорового, Верхнекаменского, Раздолевки и Калеников. Для уточнения положения украинских войск враг вел воздушную разведку БПЛА.

Силы обороны отбили попытку наступления врага в направлении Григоровки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы ВСУ с имеющегося вооружения в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево и Кодема. Ударам вражеской авиации подверглись районы Зайцева и Соледара.

Отдельные подразделения противника предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледарь, Зайцево и Майорск. Удачи не имели, отошли.

На Авдеевском направлении враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, нанести урон украинским подразделениям вблизи Водяного, Первомайского, Красногоровки, Железного и Новобахмутовки. Удары авиации подверглись районам Марьинки и Валентиновки.

Наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться в направлении Невельского, получили отпор и откатились назад. Для корректировки огня артиллерии враг вел воздушную разведку БПЛА.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Большая Новоселка. Враг задействовал авиацию для ударов неподалеку от Владимировки. Вел наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении зафиксировано огневое поражение территорий возле Новополя, Гуляйпольского, Волшебного и Шевченко. Удары авиации получили районы Новополь, Гуляйпольского, Новоданиловки и Ольговского.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на недопущении продвижения украинских войск.

Обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Никополь, Александровка, Степная Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино, Андреевка и Лозовое. Нанес авиаудары вблизи Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.

Силами разведывательной группы оккупанты пытались вести разведку в районе Потемкиного, враг обнаружен и обезврежен.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Вооруженные силывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, открывающее путь к передаче Украине МиГ-29

Боррель: ЕС не может полагаться на свои "бонсай-армии" перед лицом нынешних стратегических угроз

Морякам разрешили пересекать границу при условии

В ОП рассказали, чем должна закончиться война в Украине

Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников для разминирования

В ГУР рассказали, когда ждать решающего периода в войне

Все новости...

Поддержать "Украинскую правду" теперь можно на платформе Patreon

Вооруженные силы
После ударов ВСУ Россия выводит из Крыма технику и усиливает ПВО – аналитики
Тактическая авиация поразила ПВО россиян и скопление врага – ОК "Юг"
Зеленский рассказал, что поможет изменить ситуацию на фронте в пользу Украины
Последние новости
19:28
Британским организациям посоветовали усилить киберзащиту в связи с войной в Украине
19:03
Релокация: во Львовской области началось строительство завода по производству хлеба
18:43
Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, открывающее путь к передаче Украине МиГ-29
18:25
ВСУ отразили вражеские наступления на шести направлениях – сводка Генштаба
18:20
"Укрэнерго" получит более 2,5 миллиарда за экспорт электроэнергии в ЕС
18:18
Россияне ударили по предприятию в Харькове – мэр
17:53
Боррель: ЕС не может полагаться на свои "бонсай-армии" перед лицом нынешних стратегических угроз
17:24
Укрзализныця построила два участка маршрута на границе с Румынией
17:22
Бельгия планирует закупку до 30 новых вертолетов – СМИ
17:12
Оккупанты уже уничтожили 10 тысяч гражданских объектов на Николаевщине – ОВА
Все новости...