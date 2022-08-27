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Росіяни всю ніч інтенсивно обстрілювали Дніпропетровщину, є руйнування

Ольга Глущенко , Роман ПетренкоСубота, 27 серпня 2022, 07:51
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По районах Дніпропетровської області вночі 27 серпня росіяни 10 разів били з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "Ніч інтенсивних обстрілів.

Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому.

У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих".

Деталі: У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу.

На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

Є пошкодження житла.

По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих.

 

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Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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