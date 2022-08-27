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Россияне всю ночь интенсивно обстреливали Днепропетровщину, есть разрушения

Ольга Глущенко, Роман ПетренкоСуббота, 27 августа 2022, 07:51
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По районам Днепропетровской области ночью 27 августа россияне 10 раз избивали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Ночь интенсивных обстрелов.

Российская армия семь раз ударила по Никопольскому району и трижды по Криворожскому.

В Никопольском районе под огонь попали три громады. Прошло без погибших и пострадавших".

Детали: В сам Никополь прилетели 7 снарядов из тяжелой артиллерии. В городе изуродованы десяток частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось около 5 000 семей. Часть уже подключили. Аварийные бригады продолжают работу.

На Марганецкую и Красногригорьевскую громады враг направил более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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Есть повреждение жилья.

По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольском обществе. Есть разрушение. Без пострадавших.

 

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Темы: Днепропетровская областьобстрел
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