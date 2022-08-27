Росія посилила вогневий вплив на фронті – Гайдай
Очільник Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що Росія посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні.
Джерело: Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Росія посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні.
За останню ніч ворог завдав 23 артилерійських обстрілів, зокрема, застосовував реактивні системи залпового вогню. Здійснив три танкових наступи, завдав чотирьох ракетних ударів.
Втім, обмежені тактичні досягнення, коли вони в окупантів трапляються, вони не в змозі перетворити в оперативні успіхи – місяцями завмирають на зайнятих позиціях, а подекуди відходять на попередні".
Деталі: Гайдай повідомив, що за добу відбиті атаки росіян від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини.
В районах ще шістьох міст і сіл працювала авіація окупанта.
Також Гайдай наголошує, що в окупованих містах не ведеться ніякої підготовки до опалювального сезону.
За словам очільника ОВА, за п’ять днів до осені у тисячах квартир досі вікна та стіни залишаються розбитими.