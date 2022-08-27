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Росія посилила вогневий вплив на фронті – Гайдай

Роман ПетренкоСубота, 27 серпня 2022, 08:56
Росія посилила вогневий вплив на фронті – Гайдай
обстріляна 26 серпня будівля на луганщині, фото ова

Очільник Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що Росія посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Росія посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні.

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За останню ніч ворог завдав 23 артилерійських обстрілів, зокрема, застосовував реактивні системи залпового вогню. Здійснив три танкових наступи, завдав чотирьох ракетних ударів.

Втім, обмежені тактичні досягнення, коли вони в окупантів трапляються, вони не в змозі перетворити в оперативні успіхи – місяцями завмирають на зайнятих позиціях, а подекуди відходять на попередні".

Деталі: Гайдай повідомив, що за добу відбиті атаки росіян від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини.

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В районах ще шістьох міст і сіл працювала авіація окупанта.

Також Гайдай наголошує, що в окупованих містах не ведеться ніякої підготовки до опалювального сезону.

За словам очільника ОВА, за п’ять днів до осені у тисячах квартир досі вікна та стіни залишаються розбитими.

Теми: Луганська областьвійнаобстрілРосія
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