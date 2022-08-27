Россия усилила огневое влияние на фронте – Гайдай

Глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что Россия усилила огневое влияние, но оперативные успехи на фронте у нее отсутствуют.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Россия усилила огневое влияние, но оперативные успехи на фронте у нее отсутствовали.

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За последнюю ночь враг нанес 23 артиллерийских обстрела, в частности, применял реактивные системы залпового огня. Совершил три танковых наступления, нанес четыре ракетных удара.

Впрочем, ограниченные тактические достижения, когда они у оккупантов попадаются, они не в состоянии превратить в оперативные успехи – месяцами замирают на занятых позициях, а иногда отходят на предыдущие".

Детали: Гайдай сообщил, что в сутки отбиты атаки россиян от шести населенных пунктов, расположенных на границе Луганщины и Донетчины.

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В районах еще шести городов и сел работала авиация оккупанта.

Также Гайдай отмечает, что в оккупированных городах не ведется никакая подготовка к отопительному сезону.

По словам главы ОВА, за пять дней до осени в тысячах квартир до сих пор окна и стены остаются разбитыми.