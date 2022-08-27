Регіони: ЗСУ влучили у два мости на Херсонщині, росіяни обстріляли Миколаїв

Удари ЗСУ потрапили по Антонівському та Каховському мостах, а росіяни вранці 27 серпня обстріляли околиці Миколаєва.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Запорізька область: сьогодні вночі та зранку — гучні звуки вибухів у Запоріжжі. З боку окупованої Василівки ворог атакував з реактивних систем залпового вогню населені пункті поблизу Запоріжжя. Пізно ввечері спрацювала система ППО, тож 6 ракет впали поза межами оселищ.

Рано вранці ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупант атакував об’єкти інфрастуктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

На Дніпропетровщині ворог за ніч сім разів обстріляв Нікопольський район і тричі — Криворізький. У Нікополі пошкоджені 10 приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без електрики лишилися майже 5 000 родин.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах є пошкоджене житло. Без постраждалих. У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. Влучили по дачному масиву та енергетичному підприємству. Є руйнування. Без постраждалих.

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Харківщина: вночі — обстріл центру міста, Основʼянський і Київський райони. Влучання в землю, пошкоджені сусідні будинки. Постраждала жінка, від госпіталізації відмовилась. За минулу добу — обстріли Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів.

Луганщина: за минулу ніч ворог завдав 23 артилерійських обстріли, зокрема, застосовував реактивні системи залпового вогню. Здійснив три танкових наступи, завдав чотирьох ракетних ударів.

Атаки росіян відбиті від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини. В районах ще шістьох міст і сіл працювала авіація окупанта.

Донеччина: вночі — артилерійський обстріл Бахмуту, зайнялось щонайменше 6 будинків. Поранено чоловіка. Обстріл Слов'янська — влучили у територію промислових керамічних складів. Обстріли околиць Торецька.

За добу обстріляні Авдіївка, Бахмут, Миколаївка, Слов’янськ, Красногорівка, Торецьк, смт Нью-Йорк, с.Відрадне, с.Нетайлове, с.Олександрівка с.Максимільянівка. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває. За добу пр області — 2 загиблих, 12 поранених.

Миколаївщина: орієнтовно о 04:30 місто Миколаїв зазнало обстрілів. Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Тривають обстріли Широківської громади. Близько 04:00 та 05:00 обстрілів зазнало с. Широке. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарства та городи. Зранку — обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада.

Херсонщина: низка гучних вибухів в області. В черговий раз влучні удари ЗСУ потрапили по Антонівському та Каховському мостах. Також під контролем українських військових Дар’ївський міст, який не придатний для використання. Тож на своїх пропагандистських ЗМІ окупанти оголосили про підготовку встановлення нової переправи через Антонівський міст.

Бої продовжують йти у громадах, які межують із сусідніми регіонами. На вулицях Херсона місцеві жителі почали фіксувати російську техніку із позначкою V, натомість Z практично не видно.