Регионы: ВСУ попали в два моста в Херсонской области, россияне обстреляли Николаев

Удары ВСУ попали по Антоновскому и Каховскому мостам, а россияне утром 27 августа обстреляли окрестности Николаева.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской.

Запорожская область: сегодня ночью и утром – громкие звуки взрывов в Запорожье. Со стороны оккупированной Васильевки враг атаковал из реактивных систем залпового огня населенные пункты вблизи Запорожья. Поздно вечером сработала система ПВО, так что 6 ракет упали за пределами поселков.

Рано утром враг нанес очередной удар по Запорожью и Запорожскому району. Оккупант атаковал объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. В общей сложности зафиксировано 16 прилетов. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

В Днепропетровской области враг за ночь семь раз обстрелял Никопольский район и трижды — Криворожский. В Никополе повреждено 10 частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без электричества осталось около 5 000 семей.

В Марганецкой и Красногригорьевской громадах повреждено жилье. Без пострадавших. В Криворожском районе обстреляли Зеленодольскую громаду. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию. Есть разрушение. Без пострадавших.

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Харьковщина: ночью – обстрел центра города, Основянский и Киевский районы. Попадания в землю, повреждены соседние дома. Пострадавшая женщина от госпитализации отказалась. За прошедшие сутки обстрелы Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов.

Луганщина: за минувшую ночь враг нанес 23 артиллерийских обстрела, в частности, применял реактивные системы залпового огня. Совершил три танковых наступления, нанес четыре ракетных удара.

Атаки россиян отражены от шести населенных пунктов, расположенных на границе Луганщины и Донбасса. В районах еще шести городов и сел работала авиация оккупанта.

Донетчина: ночью — артиллерийский обстрел Бахмута, загорелось не менее шести домов. Ранен мужчина. Обстрел Славянска – попали в территорию промышленных керамических складов. Обстрелы окрестностей Торецкого.

За сутки обстреляны Авдеевка, Бахмут, Николаевка, Славянск, Красногоровка, Торецк, пгт Нью-Йорк, с.Отрадное, с.Нетайлово, с.Александровка с.Максимильяновка. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается. В сутки при области — 2 погибших, 12 раненых.

Николаевщина: ориентировочно в 04:30 город Николаев подвергся обстрелам. Известно о попадании в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Продолжаются обстрелы Широковского общества. Около 04:00 и 05:00 обстрелам подверглось с. Широкое. Попадания были в сельхозпостройки домохозяйства и огороды. Утром обстрелы за пределами с. Поляна. Пострадавших нет. Под постоянным огнем остается Березнеговатская громада.

Херсонщина: ряд громких взрывов в области. В очередной раз точные удары ВСУ попали по Антоновскому и Каховскому мостам. Также под контролем украинских военных Дарьевский мост, который не пригоден для использования. На своих пропагандистских СМИ оккупанты объявили о подготовке установления новой переправы через Антоновский мост.

Бои продолжают идти в громадах, граничащих с соседними регионами. На улицах Херсона местные жители начали фиксировать российскую технику с отметкой V, а Z практически не видно.