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Підготовка до так званих референдумів на окупованих територіях майже завершена – ГУР

Ірина БалачукСубота, 27 серпня 2022, 11:39
Вадим Скібіцький. Фото mediacenter.org.ua

Російські загарбники уже майже завершили підготовку до так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях – уже створені відповідні виборчі штаби і складені списки виборців.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна  

Пряма мова Скібіцького: "Воєнна розвідка України зараз чітко відслідковує всі процеси, які там відбуваються. На сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму", майже завершені".

Деталі: За словами Скібіцького, так звані "референдуми" можуть відбутися на різних територіях – в ОРДЛО, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Дати також можуть бути різні – або 11 вересня, коли в РФ єдиний день голосування, або інші варіанти.  

Скібіцький додав, що на окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей постійно приїжджають російські політики, урядовці, так звані волонтери, які відповідають саме за підготовку процесу голосування, але далі все буде залежати від того, що буде на полі бою, і від того, наскільки росіянам вдасться зламати рух опору, який зараз є на окупованих територіях.

За словами представника розвідки, у захоплених Мелітополі і Бердянську також триває процес паспортизації – російські паспорти видають навіть дітям, яким виповнилося 14 років.  

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 Які саме питання росіяни виноситимуть на так звані "референдуми", наразі невідомо, можливо, вони створюватимуть так звані "народні республіки" у захоплених областях, а, можливо, відразу приєднуватимуть окуповані території до Росії.

ГУР припускає, що це визначатимуть на фінальному етапі підготовки до "голосування".

Скібіцький зазначив, що наразі триває повзуча інтеграція захоплених територій України у політичному, економічному і культурному сенсі – зокрема, окупанти вже готуються розпочати навчання у школах за російською програмою – завозять підручники, а вчителі та колаборанти, які погодилися співпрацювати з ворогом, проходять методичні заняття тощо.

У ГУР додали, що росіяни планують проводити голосування на псевдореферендумах не тільки на виборчих дільницях, а й онлайн через інтернет. За загалом наразі в окупантів уже на "90% все готове" до "голосування".

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Теми: Росіявійнаокупаціяреферендум
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