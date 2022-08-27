Подготовка к так называемым референдумам на оккупированных территориях почти закончена – ГУР

Российские захватчики почти закончили подготовку к так называемым референдумам на временно оккупированных территориях – уже созданы соответствующие избирательные штабы и составлены списки избирателей.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина

Прямая речь Скибицкого: "Военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все происходящие там процессы. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, касающиеся подготовки к "референдуму", почти закончены".

Детали: По словам Скибицкого, так называемые "референдумы" могут состояться на разных территориях – в ОРДЛО, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Даты также могут быть разные – или 11 сентября, когда в РФ единый день голосования, или другие варианты.

Скибицкий добавил, что на оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей постоянно приезжают российские политики, чиновники, так называемые волонтеры, которые отвечают именно за подготовку процесса голосования, но все будет зависеть от того, что будет на поле боя, и от того, насколько россиянам удастся сломать движение сопротивления, которое сейчас находится на оккупированных территориях.

По словам представителя разведки, у захваченных в Мелитополе и Бердянске также продолжается процесс паспортизации – российские паспорта выдают даже детям, которым исполнилось 14 лет.

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Какие именно вопросы россияне будут выносить на так называемые "референдумы", неизвестно, возможно, они будут создавать так называемые "народные республики" в захваченных областях, а, возможно, сразу будут присоединять оккупированные территории к России.

ГУР предполагает, что это будет определяться на финальном этапе подготовки к "голосованию".

Скибицкий отметил, что сейчас идет ползучая интеграция захваченных территорий Украины в политическом, экономическом и культурном смысле – в частности, оккупанты уже готовятся начать обучение в школах по российской программе – завозят учебники, а учителя и коллаборанты, которые согласились сотрудничать с врагом, проходят методические занятия.

В ГУР добавили, что россияне планируют проводить голосование на псевдореферендумах не только на избирательных участках, но и онлайн через интернет. В общем, сейчас у оккупантов уже на "90% все готово" к "голосованию".