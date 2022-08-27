Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подготовка к так называемым референдумам на оккупированных территориях почти закончена – ГУР

Ирина БалачукСуббота, 27 августа 2022, 11:39
Подготовка к так называемым референдумам на оккупированных территориях почти закончена – ГУР
Вадим Скибицкий. Фото mediacenter.org.ua

Российские захватчики почти закончили подготовку к так называемым референдумам на временно оккупированных территориях – уже созданы соответствующие избирательные штабы и составлены списки избирателей.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина

Прямая речь Скибицкого: "Военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все происходящие там процессы. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, касающиеся подготовки к "референдуму", почти закончены".

Реклама:

Детали: По словам Скибицкого, так называемые "референдумы" могут состояться на разных территориях – в ОРДЛО, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Даты также могут быть разные – или 11 сентября, когда в РФ единый день голосования, или другие варианты.

Скибицкий добавил, что на оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей постоянно приезжают российские политики, чиновники, так называемые волонтеры, которые отвечают именно за подготовку процесса голосования, но все будет зависеть от того, что будет на поле боя, и от того, насколько россиянам удастся сломать движение сопротивления, которое сейчас находится на оккупированных территориях.

ВИДЕО ДНЯ

По словам представителя разведки, у захваченных в Мелитополе и Бердянске также продолжается процесс паспортизации – российские паспорта выдают даже детям, которым исполнилось 14 лет.

Какие именно вопросы россияне будут выносить на так называемые "референдумы", неизвестно, возможно, они будут создавать так называемые "народные республики" в захваченных областях, а, возможно, сразу будут присоединять оккупированные территории к России.

ГУР предполагает, что это будет определяться на финальном этапе подготовки к "голосованию".

Скибицкий отметил, что сейчас идет ползучая интеграция захваченных территорий Украины в политическом, экономическом и культурном смысле – в частности, оккупанты уже готовятся начать обучение в школах по российской программе – завозят учебники, а учителя и коллаборанты, которые согласились сотрудничать с врагом, проходят методические занятия.

В ГУР добавили, что россияне планируют проводить голосование на псевдореферендумах не только на избирательных участках, но и онлайн через интернет. В общем, сейчас у оккупантов уже на "90% все готово" к "голосованию".

Темы: Росcиявойнаоккупацияреферендум
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Росcия
Россияне снова заявляют об атаке БпЛА
Московские аэропорты приостановили работу, отменены десятки рейсов – росСМИ
Гутерриш отправил письмо Лаврову с предложениями для восстановления зерновой сделки – СМИ
Последние новости
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
Все новости...
Реклама: