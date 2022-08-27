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Окупанти засекретять вибухи в Криму – розвідка

Роман ПетренкоСубота, 27 серпня 2022, 13:04
Окупанти засекретять вибухи в Криму – розвідка
літаки в саках, скріншот google

Окупаційна "адміністрація" Криму наказує засекречувати факти вибухів на військових об’єктах, оскільки тисячі росіян намагаються втекти з території півострова, зазначає Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними українських розвідників, під час наради заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

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У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того щоб запобігти паніці, окупанти розповідатимуть про недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності.

За підрахунками ГУР, вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму після останніх вибухів на військових складах.

Нагадаємо: Британська розвідка заявляла, що в результаті вибухів на військовому аеродромі Саки Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, хоча сам аеродром залишився придатним для використання.

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Теми: Кримокупаціявибухпропаганда
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