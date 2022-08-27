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Оккупанты засекретят взрывы в Крыму - разведка

Роман ПетренкоСуббота, 27 августа 2022, 13:04
самолеты в саках, скриншот google

Оккупационная "администрация" Крыма предписывает засекречивать факты взрывов на военных объектах, поскольку тысячи россиян пытаются скрыться с территории полуострова, отмечает Главное управление разведки.

Источник: ГУР

Детали: По данным украинских разведчиков, во время совещания заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать все взрывы на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.

В случаях, когда информация об уничтожении военных объектов станет известна общественности, для того чтобы предотвратить панику, оккупанты будут рассказывать о халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которые будут привлечены к ответственности.

По подсчетам ГУР, тысячи россиян пытаются срочно выехать с территории Крыма после последних взрывов на военных складах.

Напомним: Британская разведка заявляла, что в результате взрывов на военном аэродроме Саки Россия потеряла минимум восемь боевых самолетов, хотя сам аэродром остался пригодным для использования.

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Темы: Крымоккупациявзрывпропаганда
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