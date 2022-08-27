У Росії залишилося не більш ніж 45% від тих ракет, які були до початку війни, – ГУР

Високоточна зброя у Росії вже на межі, а резервів за деякими типами ракет уже майже немає – зокрема, складана ситуація з "Калібрами", "Іскандерами", "Кинджалами".

Джерело: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтервю РБК-Україна

Пряма мова Скібіцького на питання, яка ситуація в росіян з ракетами: "Складна. За нашими підрахунками, в них залишилося не більше 45% від тих ракет, які були до початку війни. Особливо складна в них ситуація з "Іскандерами". Там взагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а може, навіть і менше. Складна ситуація з тими ж "Калібрами", це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика. Через те вони використовують ці X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються".

Деталі: Представник української розвідки зазначив, що "високоточна зброя в них (у Росії – ред.) уже на межі".

За словами Скібіцького, за всіма нормативними документами Росія повинна мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає, наприклад, за "Іскандерами".

Тому розвідка очікує, що росіяни будуть використовувати інші засоби ураження. Зокрема, окупанти зараз активно використовують "Ураган", "Смерч" – це те, що дозволяє здійснювати обстріл на короткій дистанцій, на 70-80, максимум до 100 кілометрів.

Противник цими системами інтенсивно обстрілює Миколаїв, Запорізьку область, Харків.

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Скібіцький вважає, що цими системами росіяни будуть намагатися зруйнувати українську інфраструктуру, об'єкти тепломережі, бойові порядки і нанести психологічний тиск на місцеве населення.

Що стосується "Кинжалів", то, за даними розвідки, їх у Росії залишилось мало – 30-40 штук. І це ті зразки, які першими надійшли на озброєння і не пішли в масове виробництво.

"Вони їх застосовували, це ефективна зброя, але вона використовується для демонстрації сили як для нас, так і для наших партнерів. В тому числі для США та Китаю, показуючи, що вони мають гіперзвукове озброєння", – підсумував Скібіцький.