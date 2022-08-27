В России осталось не более 45% от ракет, которые были до начала войны, – ГУР

Высокоточное оружие в России уже на грани, а резервов по некоторым типам ракет уже почти нет – в частности, сложная ситуация с "Калибрами", "Искандерами", "Кинжалами".

Источник: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина

Прямая речь Скибицкого на вопрос, какова ситуация у россиян с ракетами: "Сложная. По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% тех ракет, которые были до начала войны. Особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может быть, даже и меньше. Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Поэтому они используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы иссякают".

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Детали: Представитель украинской разведки отметил, что "высокоточное оружие у них (в России – ред.) уже на грани".

По словам Скибицкого, по всем нормативным документам у России должна быть 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет, например, по "Искандерам".

Поэтому разведка ожидает, что россияне будут использовать другие способы поражения. В частности, оккупанты сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" – это то, что позволяет производить обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров.

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Противник этими системами интенсивно обстреливает Николаев, Запорожскую область, Харьков.

Скибицкий считает, что этими системами россияне постараются разрушить украинскую инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и нанести психологическое давление на местное население.

Что касается "Кинжалов", то, по данным разведки, их в России осталось мало – 30-40 штук. И это те образцы, которые первыми поступили на вооружение и не пошли в массовое производство.

"Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что у них гиперзвуковое вооружение", – подытожил Скибицкий.