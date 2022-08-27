Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія передасть Україні шість підводних безпілотників для розмінування

"Європейська правда"Субота, 27 серпня 2022, 13:10
БЕН ВОЛЛЕС. ФОТО GOV.UK

Велика Британія надасть Україні підводні безпілотники та навчить український персонал у Британії використовувати їх для очищення берегової лінії від мін.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Повідомляється, що для виявлення російських мін у водах біля її узбережжя в Україну відправлять шість автономних мінно-пошукових машин. Три з них будуть надані зі складів Великої Британії, а ще три будуть придбані у промисловості.

Легкий автономний транспортний засіб призначений для використання на мілководних узбережжях, ефективно працює на глибині до 100 м для виявлення, локалізації та ідентифікації мін за допомогою набору датчиків, щоб ВМС України могли їх знищити.

Протягом найближчих місяців десятки військовослужбовців ВМС України навчать користуватися безпілотниками, навчання вже розпочалися.

"Це життєво важливе обладнання та підготовка допоможуть Україні зробити свої води безпечними, допомагаючи налагодити потік зерна до решти світу та підтримуючи Збройні сили України, які прагнуть захистити своє узбережжя та порти" - заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

У Міноборони Британії відзначають, що спробам вивезти продовольство продовжують заважати морські міни, залишені російськими військами вздовж узбережжя України.

ВІДЕО ДНЯ

Тритижневі навчальні курси разом із 6-м флотом ВМС США проводитиме група Королівського військово-морського флоту з питань занурення та використання загроз. Маючи значний досвід використання обладнання, вони проводитимуть навчання на морі, щоб керувати суднами та інтерпретувати дані, які вони надсилають назад, щоб ідентифікувати макети мін.

Нагадаємо, до Києва у День Незалежності приїхав прем’єр Британії Борис Джонсон – втретє від початку повномасштабного вторгнення.

Під час свого неоголошеного візиту він оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Велика Британіязброяводамінування
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відеоУ Москві підпалили авто посадовця Генштабу, затримано жінку – росЗМІ

У Румунії перекинувся автобус з українцями, 23 постраждалих – ЗМІ

Більшість членів місії МАГАТЕ на ЗАЕС будуть із "нейтральних" країн – NYT

фотоРосія перекидає на фронт 3 армійський корпус – CIT

Словаччина підписала угоду з Чехією і Польщею, яка відкриває шлях до передачі Україні МіГ-29

Боррель: ЄС не може покладатися на свої "бонсай-армії" перед лицем нинішніх стратегічних загроз

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Велика Британія
Британська розвідка назвала ймовірну причину нарощення зусиль РФ біля Донецька
"Британія для нас - друг": Макрон відповів на слова можливої наступниці Джонсона
Канада перекидає транспортні літаки до Британії для доставки військової допомоги Україні
Останні новини
00:41
фото, відеоУ Москві підпалили авто посадовця Генштабу, затримано жінку – росЗМІ
00:09
фотоОбстріли Сумщини: поранено двох людей, пошкоджено інфраструктуру
23:49
У Румунії перекинувся автобус з українцями, 23 постраждалих – ЗМІ
23:11
Більшість членів місії МАГАТЕ на ЗАЕС будуть із "нейтральних" країн – NYT
22:40
У Херсоні пролунали потужні вибухи біля бази окупантів – ЗМІ
22:24
Розвідка розповіла, як вербують на війну в Московській та Ленінградській областях РФ
22:10
Українські пілоти демонструють найвищий клас, їхні вміння стали легендою – Зеленський
21:47
відеоУ Запоріжжі росіяни 5 ракетами зруйнували школу-інтернат
21:17
фотоРосія перекидає на фронт 3 армійський корпус – CIT
21:06
В естонській Нарві поліція перервала мітинг за повернення радянських пам'ятників
Усі новини...