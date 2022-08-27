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Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников для разминирования

"Европейская правда"Суббота, 27 августа 2022, 13:10
БэН уОЛЛЕС. ФОТО GOV.UK

Великобритания предоставит Украине подводные беспилотники и научит украинский персонал в Британии использовать их для очистки береговой линии от мин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Британии.

Сообщается, что для обнаружения российских мин в водах у ее побережья в Украину отправят шесть автономных поисковых машин. Три из них будут предоставлены из складов Великобритании, а еще три будут приобретены у промышленности.

Легкое автономное транспортное средство предназначено для использования на мелководных побережьях, эффективно работает на глубине до 100 м для обнаружения, локализации и идентификации мин с помощью набора датчиков, чтобы ВМС Украины могли их уничтожить.

В ближайшие месяцы десятки военнослужащих ВМС Украины научат пользоваться беспилотниками, обучение уже началось.

"Это жизненно важное оборудование и подготовка помогут Украине сделать свои воды безопасными, помогая наладить поток зерна к остальному миру и поддерживая вооруженные силы Украины, стремящиеся защитить свое побережье и порты", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

В Минобороны Великобритании отмечают, что попыткам вывезти продовольствие продолжают мешать морские мины, оставленные российскими войсками вдоль побережья Украины.

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Трехнедельные учебные курсы вместе с 6-м флотом ВМС США будет проводить группа Королевского военно-морского флота по погружению и использованию угроз. Имея значительный опыт использования оборудования, они будут проводить обучение на море, чтобы управлять судами и интерпретировать данные, которые они посылают обратно, чтобы идентифицировать макеты мин.

Напомним, в Киев в День Независимости приехал премьер Британии Борис Джонсон – в третий раз с начала полномасштабного вторжения.

Во время необъявленного визита он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 миллионов фунтов стерлингов.

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Темы: Великобританияоружиеводаминирование
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