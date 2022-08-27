Морякам дозволили перетинати кордон за умови
Субота, 27 серпня 2022, 14:05
Моряки матимуть можливість перетинати кордон лише за погодженням територіального центру комплектування.
Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram
Деталі: Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні 27 серпня.
Зазначається, що виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.
Довідково: Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків.
У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців.
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