Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Морякам дозволили перетинати кордон за умови

Роман ПетренкоСубота, 27 серпня 2022, 14:05
Морякам дозволили перетинати кордон за умови
фото: usm

Моряки матимуть можливість перетинати кордон лише за погодженням територіального центру комплектування.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні 27 серпня.

Реклама:

Зазначається, що виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Довідково: Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків.

У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: морякикордонВоєнний станвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

Усі новини...
моряки
З'явилися свіжі фото пошкодженого судна окупантів "Оленегорский горняк"
Українські моряки уразили групу окупантів і склад забезпечення ворога
Ціни ростуть в геометричній прогресії: як міграція зерна змінила життя міст на Дунаї
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: