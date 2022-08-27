Морякам разрешили пересекать границу при условии
Суббота, 27 августа 2022, 14:05
Моряки смогут пересекать границу только по согласованию территориального центра комплектования.
Источник: премьер Денис Шмыгаль у в Telegram
Детали: Правительство приняло соответствующее решение на заседании 27 августа.
Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.
Справка: Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков.
В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев.
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