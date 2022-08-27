Морякам разрешили пересекать границу при условии

Моряки смогут пересекать границу только по согласованию территориального центра комплектования.

Источник: премьер Денис Шмыгаль у в Telegram

Детали: Правительство приняло соответствующее решение на заседании 27 августа.

Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Справка: Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков.

В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев.