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Морякам разрешили пересекать границу при условии

Роман ПетренкоСуббота, 27 августа 2022, 14:05
Морякам разрешили пересекать границу при условии

Моряки смогут пересекать границу только по согласованию территориального центра комплектования.

Источник: премьер Денис Шмыгаль у в Telegram

Детали: Правительство приняло соответствующее решение на заседании 27 августа.

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Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Справка: Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков.

В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев.

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Темы: морякиграницаВоенное положениевойна
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