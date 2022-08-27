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У Харкові затримали коригувальника окупантів

Ірина БалачукСубота, 27 серпня 2022, 16:12
Фото ілюстративне з pixabay.com

У Харкові затримали жителя смт. Слатине, який під час окупації селища за власною ініціативою через телеграм-бот зв'язався з окупантами і передавав їм інформацію про позиції ЗСУ.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "Повідомлено про підозру 43-річному мешканцю селища Слатине за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України)".

Деталі: За даними слідства, мешканець с. Слатине, коли воно було окуповано російськими військовими, за власною ініціативою через Телеграм-бот зв’язався з представниками Росії і з березня по серпень передав дані про ЗСУ.

Зловмисник робив скріншоти карт місцевості, на яких відмічав точки розташування військових та військової техніки ЗСУ на території м. Харкова та Харківської області і все це направляв представникам РФ.

Зокрема, прокурори встановили, що 21 червня коригувальник надіслав ворожим представникам місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після чого російська армія нанесла по ним удари.

Чоловіка викрили, коли він переїхав до Харкова, тікаючи подалі від лінії фронту.

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Теми: Харківколабораціяпрокуратура
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