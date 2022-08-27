В Харькове задержали корректировщика оккупантов

В Харькове задержали жителя пгт. Слатино, который во время оккупации поселка по собственной инициативе через телеграмм-бот связался с оккупантами и передавал им информацию о позициях ВСУ.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "Сообщено о подозрении 43-летнему жителю поселка Слатино по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)".

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Детали: По данным следствия, житель п. Слатино, когда он был оккупирован российскими военными, по собственной инициативе через Телеграмм-бот связался с представителями России и с марта по август передал данные о ВСУ.

Злоумышленник делал скриншоты карт местности, на которых отмечал точки расположения военных и военной техники ВСУ на территории Харькова и Харьковской области и все это направлял представителям РФ.

В частности, прокуроры установили, что 21 июня корректировщик направил вражеским представителям места дислокации ВСУ в селе Безруки, после чего российская армия нанесла по ним удары.

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