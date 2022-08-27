У школах різних регіонів почнуть роботу перші 17 спеціалістів з безпеки

Перші 17 спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі поїдуть в різні області України, щоб розпочати роботу в школах.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час вручення сертифікатів спеціалістам з безпеки в освітньому середовищі, які завершили навчання, повідомляє сайт МВС

Деталі: Монастирський зазначив, що перші 17 спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі поїдуть в різні області України, в 17 громад.

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Пряма мова: "Що робить вихователь безпеки або спеціаліст в галузі безпеки? Він дивиться за тим, як будуть працювати укриття в школах, щоб діти спускалися туди під час тривог. Він буде вчити дітей основним правилам поводження з вибухонебезпечними предметами, правилам дорожнього руху, тому, як протидіяти булінгу".

Більше деталей: Заступниця очільника МВС Катерина Павліченко зазначила, що фахівці з безпеки допомагатимуть школам взаємодіяти з поліцейськими та рятувальниками задля створення максимально безпечних умов навчання.

Вона зауважила, що над розробкою навчально-тематичного плану для майбутніх спеціалістів з безпеки працювала велика команда з різних відомств, зокрема і з Міносвіти.

ВІДЕО ДНЯ

Проєкт "Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі" було втілено МВС разом із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Навчання спеціалістів проходило на базі Національної академії внутрішніх справ України. Воно тривало два тижні в очній формі і буде продовжуватися ще два тижні дистанційно.