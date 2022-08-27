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В школах разных регионов начнут работу первые 17 специалистов по безопасности

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 16:16
В школах разных регионов начнут работу первые 17 специалистов по безопасности
Денис Монастырский, фото МВД

Первые 17 специалистов по безопасности в образовательной среде поедут в разные области Украины, чтобы начать работу в школах.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский во время вручения сертификатов завершившим обучение специалистам по безопасности в образовательной среде, сообщает сайт МВД

Детали: Монастырский отметил, что первые 17 специалистов по безопасности в образовательной среде поедут в разные области Украины, в 17 общин.

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Прямая речь: "Что делает воспитатель безопасности или специалист в области безопасности? Он смотрит, как будут работать укрытия в школах, чтобы дети спускались туда во время тревог. Он будет учить детей основным правилам обращения с взрывоопасными предметами, правилам дорожного движения, тому, как противодействовать буллингу".

Больше деталей: Замглавы МВД Екатерина Павличенко отметила, что специалисты по безопасности будут помогать школам взаимодействовать с полицейскими и спасателями для создания максимально безопасных условий обучения.

Она отметила, что над разработкой учебно-тематического плана для будущих специалистов по безопасности работала большая команда из разных ведомств, в том числе из Минобразования.

ВИДЕО ДНЯ

Проект "Специалист по безопасности в образовательной среде" был осуществлен МВД вместе с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Обучение специалистов проходило на базе Национальной академии внутренних дел Украины. Оно длилось две недели в очной форме и будет продолжаться еще две недели дистанционно.

Темы: образованиеМВД
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