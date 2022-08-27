Боррель: ЄС не може покладатися на свої "бонсай-армії" перед лицем нинішніх стратегічних загроз

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що європейці мають спільно обміркувати свої можливості у випадку інтенсивної війни і співпрацювати для покращення своєї обороноздатності в умовах нових стратегічних викликів.

Про це, як передає "Європейська правда", Боррель написав у блозі на сайті Європейської зовнішньополітичної служби.

За його словами, нинішнє літо додало приводів задуматися про європейську оборону і її майбутнє: йдеться не тільки про війну Росії проти України, а й про серйозне погіршення з безпекою в регіоні Сахеля.

Боррель зазначив, що основною метою європейських армій протягом останніх 20 років були "експедиційні операції", такі як і в Афганістані, Іраку та Сахелі. Протягом цього часу відбулася серія різких і неузгоджених скорочень оборонних бюджетів по всій Європі (лише частково скасованих в останні роки), саме тоді, коли США, Китай, Росія та інші значно збільшили свої (Європа +20%, Росія +300 % і Китай + 600%). "Отже, відносний розрив між європейськими країнами та іншими різко збільшився. Як я неодноразово стверджував, це те, що ми повинні терміново вирішити" - зазначив він.

Особливого головного дипломата ЄС вражає зростання Китаю: "Зараз його військово-морський флот має більше надводних кораблів, ніж флот США. Крім того, ми бачили цього літа навколо Тайваню, як Китай готовий використовувати свої збройні сили, щоб посилати чіткі сигнали".

В той же час, за словами Борреля, європейські збройні сили перетворилися на своєрідні "бонсай-армії".

"Європейські армії "вихолостили" і описали як "бонсай-армії": вони виглядають як справжні, але скоротилися до мініатюрних версій" - пише дипломат.

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В якості прикладу він наводить свідчення 13 липня начальника Генерального штабу Франції, який відкрито поставив під сумнів здатність французької армії вести конфлікт "високої інтенсивності" на європейській землі.

"Питання в тому, що робити. До якого типу конфліктів ми готуємо наші армії та які рішення випливають з цього з точки зору позиції, бюджету, навчання тощо? Ми не можемо продовжувати протиставляти "бонсай-армії" більш загрозливиму стратегічну ландшафту, включаючи противників, які використовують високоінтенсивну війну. У той же час ми не можемо вдавати, що задоволені нашим досвідом експедиційної війни" - зазначив Боррель.

"Все це вимагає готовності глибоко й серйозно подумати про вибір і компроміси, з якими ми стикаємося, і приймати відповідні рішення. Справжній сенс полягає в тому, щоб обмірковувати це разом, як європейці. Наші армії повинні бути здатними вести як територіальну оборону, так і асиметричну війну на відстані" - наголосив він.

За словами Борреля, це треба робити в рамках НАТО, оскільки майже всі країни-члени ЄС зараз є членами Альянсу.

"Але ми також повинні бути в змозі більше покладатися на себе та продемонструвати нашу стратегічну відповідальність, коли наші інтереси безпеки знаходяться під загрозою на наших кордонах і за їх межами. Ось чому країни-члени ЄС повинні краще інвестувати разом і співпрацювати в сфері оборони" - заявив головний дипломат ЄС.

Раніше Жозеп Боррель заявив, що у довгостроковій перспективі слід задуматися над гарантіями безпеки для України, щоб не допустити повторення війни в майбутньому.