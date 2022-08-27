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Боррель: ЕС не может полагаться на свои "бонсай-армии" перед лицом нынешних стратегических угроз

"Европейская правда"Суббота, 27 августа 2022, 17:53
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ. ФОТО GETTY IMAGES

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что европейцы должны совместно обсудить свои возможности в случае интенсивной войны и сотрудничать для улучшения своей обороноспособности в условиях новых стратегических вызовов.

Об этом, как передает "Европейская правда", Боррель написал в блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы.

По его словам, нынешнее лето добавило поводов задуматься о европейской обороне и ее будущем: речь идет не только о войне России против Украины, но и о серьезном ухудшении безопасности в регионе Сахеля.

Боррель отметил, что основной целью европейских армий за последние 20 лет были "экспедиционные операции", такие как и в Афганистане, Ираке и Сахеле. В течение этого времени произошла серия резких и несогласованных сокращений оборонных бюджетов по всей Европе (только отчасти отмененных в последние годы), именно тогда, когда США, Китай, Россия и другие значительно увеличили свои (Европа +20%, Россия +300% и Китай + 600%). "Итак, относительный разрыв между европейскими странами и другими резко увеличился. Как я неоднократно утверждал, это то, что мы должны срочно решить", - отметил он.

Особо главный дипломат ЕС поражается росту Китая: "Сейчас его военно-морской флот имеет больше надводных кораблей, чем флот США. Кроме того, мы видели этим летом вокруг Тайваня, как Китай готов использовать свои вооруженные силы, чтобы посылать четкие сигналы".

Вместе с тем, по словам Борреля, европейские вооруженные силы превратились в своеобразные "бонсай-армии".

"Европейские армии "выхолостили" и описали как "бонсай-армии": они выглядят как настоящие, но сократились до миниатюрных версий" - пишет дипломат.

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В качестве примера он приводит показания 13 июля начальника Генерального штаба Франции, который открыто подверг сомнению способность французской армии вести конфликт "высокой интенсивности" на европейской земле.

"Вопрос в том, что делать. К какому типу конфликтов мы готовим наши армии и какие решения вытекают из этого с точки зрения позиции, бюджета, обучения и т.д.? Мы не можем продолжать противопоставлять "бонсай-армии" более угрожающему стратегическому ландшафту, включая противников, использующих высокоинтенсивную войну. В то же время мы не можем делать вид, что удовлетворены нашим опытом экспедиционной войны" - отметил Боррель.

"Все это требует готовности глубоко и серьезно подумать о выборе и компромиссах, с которыми мы сталкиваемся, и принимать соответствующие решения. Настоящий смысл состоит в том, чтобы обдумывать это вместе как европейцы. Наши армии должны быть способны вести как территориальную оборону, так и асимметричную войну на расстоянии", - подчеркнул он.

По словам Борреля, это нужно делать в рамках НАТО, поскольку почти все страны-члены ЕС сейчас являются членами Альянса.

"Но мы также должны быть в состоянии больше полагаться на себя и продемонстрировать нашу стратегическую ответственность, когда наши интересы безопасности находятся под угрозой на наших границах и за их пределами. Вот почему страны-члены ЕС должны лучше инвестировать вместе и сотрудничать в сфере обороны", - заявил главный дипломат ЕС.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что в долгосрочной перспективе следует задуматься о гарантиях безопасности для Украины, чтобы не допустить повторения войны в будущем.

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Темы: ЕСармия
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