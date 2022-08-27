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ЗСУ відбили ворожі наступи на шести напрямках – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 27 серпня 2022, 18:25
ЗСУ відбили ворожі наступи на шести напрямках – зведення Генштабу
фото Генштабу ЗСУ

Українські військові відбили спроби наступу окупантів на Харківському, Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.

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На Сіверському напрямку ворог, з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, обстріляв райони Товстодубового, Вільного та Шевченкового Сумської області.

На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для ураження районів населених пунктів Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже та Пришиб. Авіація противника вдарила біля Мосьпанового та Залимана. Ракетних ударів зазнали райони населених пунктів Дергачі, Чугуїв та Олександрівка.

Окупанти безуспішно спробували провести штурм в напрямку Дементіївки, отримали відсіч та відійшли.

ВІДЕО ДНЯ

На Слов’янському напрямку противник вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагався зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського. Здійснив спробу наступу у напрямку Бражківки, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони Спірного, Сіверська та Тетянівки. Ворог задіяв авіацію для завдання удару неподалік Івано-Дарʼївки. Окупанти вели наступ у напрямку Григорівки, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми. Українські захисники, після ударів ворожої авіації, відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку ворог, вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії, намагався зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Завдав авіаударів біля Мар’їнки та Невельського. Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Невельське і Олександропіль, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження продовжували обстріли неподалік Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки. Ворог задіяв авіацію для ударів по району Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямках Пречистівки та Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку противник піддав вогневому впливу території біля Залізничного, Новоукраїнського, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январського, Времівки, Степногірська, Новополя та Новоданилівки. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Новопіль, Гуляйпільське та Новоданилівка.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник продовжує зосереджувати на недопущенні просування українських військ, здійснюючи обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ по лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.

У Генштабі також повідомили, що зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни.

Теми: Генштабвійна
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