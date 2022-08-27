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ВСУ отразили вражеские наступления на шести направлениях – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 27 августа 2022, 18:25
фото Генштаба ВСУ

Украинские военные отразили попытки наступления оккупантов на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны обстрелял районы Толстодубового, Вольного и Шевченковского Сумской области.

На Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населенных пунктов Константиновка, Светличное, Калиновое, Дементиевка, Борщева, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалиевка, Лебяже и Пришиб. Авиация противника ударила возле Мосьпаново и Залимана. Ракетным ударам подверглись районы населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка.

Оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементиевки, получили отпор и отошли.

На Славянском направлении противник огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Родного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Совершил попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел.

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На Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Спирного, Северска и Татьяновки. Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Ивано-Дарьевки. Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Украинские защитники, после ударов вражеской авиации, отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево.

На Авдеевском направлении враг, огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии, пытался разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести урон украинским подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы недалеко от Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Большой Новоселки. Враг задействовал авиацию для ударов по району Владимировки. Вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении противник подверг огневому влиянию территории возле Зализнычного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении основные усилия противник продолжает сосредоточивать на недопущении продвижения украинских войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.

В Генштабе также сообщили, что растут потери российских оккупационных войск в живой силе. В этой связи командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки.

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Темы: Генштабвойна
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