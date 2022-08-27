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Словаччина підписала угоду з Чехією і Польщею, яка відкриває шлях до передачі Україні МіГ-29

"Європейська правда"Субота, 27 серпня 2022, 18:43
МІГ-29 ПС СЛОВАЧЧИНИ. ФОТО MIL.IN.UA

У суботу Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО Чехія та Польща охоронятимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29, що потенційно дозволяє їх передачу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив журналістам на авіашоу в суботу, що Братислава готова відправити літаки в сусідню Україну, але угоди ще не досягнуто.

"Є політична воля, і має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги", – сказав Надь.

"Ця можливість розглядається, і як тільки буде досягнуто угоди, ми повідомимо вам" - додав він.

Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град". Цього тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти.

Надь, який оцінив МіГи приблизно в 300 мільйонів євро, заявив, що Словаччина вимагатиме певної фінансової або матеріальної компенсації за свої пожертви.

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Відповідно до суботньої угоди з сусідами Словаччини, Чехією та Польщею, з вересня вони охоронятимуть її небо, поки Словаччина очікує поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва. Угоду щодо F-16 було підписано в 2018 році, а літаки повинні бути поставлені в 2024 році.

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Теми: СловаччинаЧехіяПольщазброя
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