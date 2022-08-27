Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, открывающее путь к передаче Украине МиГ-29

"Европейская правда"Суббота, 27 августа 2022, 18:43
МИГ-29 ВС СЛОВАКИИ. ФОТО MIL.IN.UA

В субботу Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально позволяет их передачу Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам на авиашоу в субботу, что Братислава готова отправить самолеты в соседнюю Украину, но соглашение еще не достигнуто.

"Есть политическая воля, и имеет смысл помочь нуждающимся в помощи", – сказал Надь.

"Эта возможность рассматривается, и как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам" – добавил он.

Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На этой неделе она заявила, что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты.

Надь, оценивший МиГи примерно в 300 миллионов евро, заявил, что Словакия потребует определенной финансовой или материальной компенсации за свои пожертвования.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно субботнему соглашению с соседями Словакии, Чехией и Польшей, с сентября они будут охранять его небо, пока Словакия ожидает поставки 14 новых истребителей F-16 американского производства. Соглашение по F-16 было подписано в 2018 году, а самолеты должны быть поставлены в 2024 году.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СловакияЧехияПольшаоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, видеоВ Москве подожгли авто чиновника Генштаба, задержана женщина – росСМИ

В Румынии перевернулся автобус с украинцами, 23 пострадавших – СМИ

Большинство членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС будут из "нейтральных" стран – NYT

фотоРоссия перебрасывает на фронт 3 армейский корпус – CIT

Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, открывающее путь к передаче Украине МиГ-29

Боррель: ЕС не может полагаться на свои "бонсай-армии" перед лицом нынешних стратегических угроз

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Словакия
Словакия передаст Украине 30 БМП, отправка танков не рассматривается
Премьеры Чехии и Словакии в годовщину Пражской весны: Не хотим, чтобы РФ была нашим соседом
Министр обороны Словакии: в Украине нет наших МиГ-29
Последние новости
06:30
"На войне все то же, только дубль один". Интервью с актером, который играл бойца, а теперь сам пошел на войну
06:05
Reuters: Военные корабли США пройдут через Тайваньский пролив впервые после визита Пелоси
05:11
У россиян еще меньше сил для наступления на Херсонщине — американские аналитики
04:10
WP: Пентагон начал присылать Украине больше оружия морем
03:18
Казахстан остановил экспорт оружия
02:21
ОК "Юг": ВСУ ударили по двум российским складам в Херсонской области
01:31
CNN: Украина применила американскую концепцию сопротивления для взрывов в Крыму
00:41
фото, видеоВ Москве подожгли авто чиновника Генштаба, задержана женщина – росСМИ
00:09
фотоОбстрелы Сумщины: ранены два человека, повреждена инфраструктура
23:49
В Румынии перевернулся автобус с украинцами, 23 пострадавших – СМИ
Все новости...