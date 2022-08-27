Словакия подписала соглашение с Чехией и Польшей, открывающее путь к передаче Украине МиГ-29

В субботу Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально позволяет их передачу Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил журналистам на авиашоу в субботу, что Братислава готова отправить самолеты в соседнюю Украину, но соглашение еще не достигнуто.

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"Есть политическая воля, и имеет смысл помочь нуждающимся в помощи", – сказал Надь.

"Эта возможность рассматривается, и как только будет достигнуто соглашение, мы сообщим вам" – добавил он.

Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На этой неделе она заявила, что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты.

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Надь, оценивший МиГи примерно в 300 миллионов евро, заявил, что Словакия потребует определенной финансовой или материальной компенсации за свои пожертвования.

Согласно субботнему соглашению с соседями Словакии, Чехией и Польшей, с сентября они будут охранять его небо, пока Словакия ожидает поставки 14 новых истребителей F-16 американского производства. Соглашение по F-16 было подписано в 2018 году, а самолеты должны быть поставлены в 2024 году.