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У ГУР розповіли, скільки військових Росія вже залучила до війни

Катерина ТищенкоСубота, 27 серпня 2022, 19:37
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

Росія вже залучила у війні проти України близько 160 тисяч військовослужбовців, не враховуючи Росгвардію.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону в суботу

Пряма мова: "Якщо говорити загалом про сухопутний і повітряний компоненти, які воюють проти нашої держави, це порядка 160 тисяч військовослужбовців. Я не враховую Росгвардію, яка теж бере участь в бойових діях, забезпечує окупаційний режим на тимчасово окупованих територіях".

Деталі: Скібіцький додав, що Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців.

"При цьому застосовують різні підходи: і так звані добровольчі батальйони, і батальйони резервні, батальйони так званого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), які вони зараз комплектують в кожному військовому окрузі для того, щоб поповнити втрати, наростити свої зусилля, і збільшити чисельність саме того угруповання, яке може бути застосоване проти нашої держави", - сказав він.

За словами представника ГУР, сьогодні Росія "має значні проблеми в комплектуванні збройних сил".

"Час спливає, бліцкригу вони не отримали. Чи допоможе це (мобілізація більшої кількості осіб в РФ – ред.)? Мабуть, все ж таки ні. Тому що моральний стан військовослужбовців, як ведуть бойові дії, знижується, по-перше. По-друге, на контракт, на добровільний вступ до лав ЗС РФ все менше охочих. Крім того, пішла паніка серед населення великих міст, тому що ніхто не хоче просто так іти служити до збройних сил, а тим більше йти на війну", - зазначив Скібіцький.

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Він також повідомив, що якщо раніше на контракт ішли "депресивні" райони РФ — Центральний військовий округ, Східний військовий округ, то зараз черга дійшла й Московської, Ленінградської областей, а також безпосередньо Москви та Петербургу, де йде призов на військову службу.

Скібіцький також повідомив, що протягом останнього місяця відбулося перегрупування російських військ зі східного напрямку в південні регіони України.

"Це угруповання Східного військового округу, яке бере участь від самого початку. Спочатку вони були розміщені на території Білорусі, потім перекинуті на Слобожанський та Донецький напрямки. А зараз повністю йде переміщення угруповання Східного військового округу на південь нашої держави — Херсонська та Запорізька області. Вони бояться наших активних дій і через те посилюють оборонні позиції саме на південному напрямку нашої держави", - сказав він.

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Теми: розвідкаРосіявійна
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