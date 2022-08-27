В ГУР рассказали, сколько военных Россия уже привлекла к войне

Россия уже привлекла к войне против Украины около 160 тысяч военнослужащих, не считая Росгвардии.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона в субботу

Прямая речь: "Если говорить в целом о сухопутном и воздушном компонентах, воюющих против нашего государства, это порядка 160 тысяч военнослужащих. Я не учитываю Росгвардию, которая тоже участвует в боевых действиях, обеспечивает оккупационный режим на временно оккупированных территориях".

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Детали: Скибицкий добавил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.

"При этом применяют разные подходы: и так называемые добровольческие батальоны, и батальоны резервные, батальоны так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС), которые они сейчас комплектуют в каждом военном округе для того, чтобы восполнить потери, нарастить свои усилия, и увеличить численность именно той группировки, которая может быть применена против нашего государства", - сказал он.

По словам представителя ГУР, сегодня Россия "имеет значительные проблемы в комплектовании вооруженных сил".

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"Время идет, блицкрига они не получили. Поможет ли это (мобилизация большего числа лиц в РФ – ред.)? Пожалуй, все же нет. Потому что моральное состояние военнослужащих, которые ведут боевые действия, снижается, во-первых. Во-вторых, на контракт, на добровольное вступление в ряды ВС РФ все меньше желающих. Кроме того, пошла паника среди населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить вооруженным силам, а тем более идти на войну", - отметил Скибицкий.

Он также сообщил, что если раньше на контракт шли "депрессивные" районы РФ - Центральный военный округ, Восточный военный округ, то сейчас очередь дошла и до Московской, Ленинградской областей, а также непосредственно Москвы и Петербурга, где идет призыв на военную службу.

Скибицкий также сообщил, что в последний месяц произошла перегруппировка российских войск с восточного направления в южные регионы Украины.

"Это группировка Восточного военного округа, которая участвует с самого начала. Сначала они были размещены на территории Беларуси, затем переброшены на Слобожанское и Донецкое направления. Сейчас полностью идет перемещение группировки Восточного военного округа на юг нашего государства — Херсонская и Запорожская области. Они боятся наших активных действий и потому усиливают оборонные позиции именно на южном направлении нашего государства", - сказал он.