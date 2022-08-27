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Сербія і Косово досягли домовленості у суперечці щодо посвідчень особи

"Європейська правда"Субота, 27 серпня 2022, 19:44
Сербія і Косово досягли домовленості у суперечці щодо посвідчень особи
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Сербія і Косово за посередництва ЄС досягли домовленості у суперечці щодо руху їх громадян через кордон.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив у Twitter високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"У рамках діалогу за сприяння ЄС Сербія погодилася скасувати в’їзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень особи, а Косово погодилося не запроваджувати їх для власників сербських посвідчень" - написав він.

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"Косовські серби, як і всі інші громадяни, зможуть вільно подорожувати між Косово та Сербією, використовуючи свої ідентифікаційні картки. ЄС щойно отримав гарантії від прем’єр-міністра Курті щодо цього.

Це європейське рішення. Ми вітаємо обох лідерів із цим рішенням та їх лідерство" - заявив Боррель.

Спеціальний представник ЄС з питань діалогу між Белградом і Приштиною Мирослав Лайчак також підтвердив досягнення домовленості.

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Він подякував представнику США на Західних Балканах Габріелю Ескобару та американській дипломатії за активну участь і підтримку діалогу, який спонсорує ЄС.

Раніше у суботу президент Сербії Александар Вучич, говорячи про переговори щодо Косово і Метохії, які відбулися в попередні тижні та дні, сказав, що щодо номерних знаків угоди немає, але він сподівається, що ЄС надасть гарантії для посвідчень особи.

Раніше прем’єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті заявив, що не буде більше відкладати рішення про заборону в’їзду на косовську територію автомобілів із сербськими номерами – саме це наприкінці липня призвело до загострення на кордоні із Сербією.

Теми: СербіяКосово
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